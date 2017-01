Ronaldo, a stecchetto per amore di Paula

21/2/2013

Ha perso quasi 19 chili e, fresco di divorzio dalla terza moglie, sfoggia una nuova fiamma dal fisico mozzafiato, la deejay Paula Morais. Ronaldo è di nuovo in forma e lo deve al reality show a cui ha partecipato, ma anche alla sexy fidanzata che lo tiene a stecchetto.

A Ipanema l'ex Fenomeno sguazza felice in mare con la bella Paula, lato B da capogiro e tatuaggi floreali su tutta la schiena, come mostra lo scatto di Settimanale Nuovo. Ronaldo è ancora massiccio, ma decisamente più sgonfio e in forma rispetto agli ultimi tempi. Il merito è del reality "Medida certa" (Misura giusta) organizzato dalla rete brasiliana Globo, che lo ha "costretto" a ridimensionare le sue misure.



A tenerlo lontano dalle grandi abbuffate e dai grassi a tavola invece ci pensa la sua nuova compagna, inflessibile quando si parla di alimentazione. Del resto Paula ha un corpo da far invidia, e Ronaldo no può permettersi di sfigurare davanti a lei, che di mestiere fa la deejay, ma è anche una appassionata sportiva, come mostrano gli scatti su Facebook, beach volley e calcio naturalmente, per stare al passo con il suo Ronaldo.