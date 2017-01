Ponce: "Aaron ama le mie forme nuove"

Lola annuncia su Twitter che è entrata nella 38ma settimana

21/2/2013

foto Instagram

Con dei pantaloncini e una camicia corta che mettono in evidenza un bel pancione, Lola Ponce annuncia su Twitter che è entrata nella trentottesima settimana. Radiosa e piena di energie, l'attrice a pochi giorni dal parto si confida sulle pagine del Settimanale Nuovo: “La gravidanza è stata l'esperienza più bella della mia vita. Ho preso un chilo al mese, tutti spalmati su seno, sedere e pancia. E' perfetto, no? Aaron ama le mie nuove forme”.



Si sta godendo il successo de El Talisman, la telenovela che le ha permesso di incontrare il suo grande amore, Aaron Diaz, e ha appena finito di girare il video della sua nuova canzone. Nulla può fermare l'energia e l'allegria della Ponce che non ha ancora deciso come chiamare la sua bambina, ma si è già organizzata alla perfezione per farle conoscere il mondo. “Sarò una mamma rock. In ogni posto dove saremo, già mi hanno organizzato tutto, dotandomi di culla portatile e carrozzina leggera. La valigetta della piccola ce l'ho già. Sarà una bella Esmeralda, una zingara rock”. Quasi nove mesi vissuti a Miami al fianco del compagno Aaron, definito uno degli uomini più belli al mondo. “E' il compagno che ho sempre desiderato perché oltre ad amarmi mi dà serenità e mi rispetta. E' la mia benedizione più grande”. E mentre riceve coccole e attenzioni da Diaz in attesa di vivere questa nuova avventura insieme, Lola cinguetta: “Yeahhh! Y comienza también la semana 38 de Nuestra princesita...just pure love! Felicidad con mi Príncipe Díaz ; )”.