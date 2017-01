Marica Pellegrinelli scruta nei boxer di Eros

Ramazzotti ha messo su pancetta

21/2/2013

foto Chi

Lei sfila super sexy sfoggiando curve da capogiro, lui si è lasciato un po' andare, come mostra uno scatto delle loro ultime vacanze in Messico. Marica Pellegrinelli scruta nei boxer del compagno Eros Ramazzotti per un controllo di qualità. Lui lascia fare, la pancetta prominente gli impedisce di fare da solo...

Evidentemente il cantante si sta godendo la sua seconda paternità e la sua splendida compagna tralasciando un po' il suo aspetto fisico. Gli addominali non sono certo il suo punto di forza, ma a preoccuparlo di più, guardando lo scatto del tedesco OK Magazine, è il suo "tesoro" nascosto sotto i boxer.



Se sul fisico Marica potrebbe anche chiudere un occhio, sui gioielli di famiglia no. Ecco perché è proprio lei ad effettuare un accurato controllo, mentre lui cerca di “superare” la pancia con lo sguardo per scrutare e commentare.