Galanti-Zardo, tra le boutique con la Royce

Pomeriggio di shopping extra-lusso per le due amiche

21/2/2013

Un pomeriggio tra le vetrine può essere davvero faticoso. Lo sanno bene Claudia Galanti e Raffaella Zardo, che si sono regalate una sessione di shopping extra-lusso, facendosi scorrazzare a bordo di una Roll Royce tra le vie del centro di Milano. Le due amiche sono state pizzicate all'uscita di una boutique e la Galanti ha sfoggiato orgogliosa il sacchetto con il prezioso "bottino": missione compiuta.



Una vera passione quella della Galanti per le scarpe. Per il suo pomeriggio di shopping Claudia ha infatti optato per un paio di "preziosi" stivaletti borchiati e non ha resistito alla tentazione di comprare altre scarpe. La modella è infatti entrata in una boutique del centro e ne è uscita con un sacchetto al braccio, regalando ai fotografi un sorriso soddisfatto.