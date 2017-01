Marica Pellegrinelli sfila in slip e reggiseno

Passerella supersexy per la compagna di Eros

20/2/2013

foto LaPresse

Reggiseno a balconcino bianco, slip e reggicalze in raso, lungo strascico che parte dalle spalle e copre il fondoschiena per la bella Marica Pellegrinelli che ha sfilato per Yamamay in biancheria intima supersexy. La compagna di Eros Ramazzotti è stata la protagonista della passerella del brand insieme alla bellissima Carolina Kurkova. Le due si sono regalate un autoscatto buffo prima di indossare i panni di seduttrici.

La Kurkova ha sfilato in biancheria turchese e con un completo nero ad alto tasso erotico e ha concluso la sua apparizione accompagnata da Massimiliano Rosolino e Gianluigi Cimmino tra coriandoli colorati e balli sfrenati. Marica, invece, ha documentato il suo backstage su Instagram tra trucco e parrucco, una faccia buffa con l'amica Carolina e poi via in scena con una biancheria bianca ad alto tasso erotico. Scesa dalla passerella la bella Pellegrinelli è tornata a casa dalla piccola Raffaela per un film della Disney tutto in famiglia.