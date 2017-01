Trasparenze e intimità tra vip

Da Costanza a Elenoire tutte hot

20/2/2013

foto Olycom

Costanza Caracciolo con reggiseno a vista, Elenoire Casalegno con abito scollato senza spalline, Federica Pellegrini con vestito in pizzo semitrasparente e tacchi vertiginosi e ultrachic, insieme al fidanzato Filippo Magnini, Nina Moric con abito dallo spacco hot e dalla schiena nuda con il compagno Matteo Bobbi, Cristina De Pin, Chiara Ferragni, Federica Fontana. Un parterre decisamente bollente per un party di lingerie a Milano.

Sexy trasparenze, spacchi, scollature e biancheria intima in vista per le belle che si sono ritrovate per eleggere le nuove modelle del brand di lingerie. La più bollente è stata sicuramente la ex velina bionda che è arrivata con un paio di jeans e una camicetta nera tutta velata che metteva in mostra il balconcino. Altrettanto sensuale la Casalegno con un abito aderente lillà che lasciava il décolleté nudo. E che dire della nuotatrice Federica Pellegrini? Insieme a Magnini, che non l'ha mollata un attimo, ha sfoggiato un abito da sera che metteva in luce le gambe grazie anche a un paio di scarpe tempestate di swarowsky molto trendy.