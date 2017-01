Michelle & Co, shopping a Milano

Cristina Parodi glamour con look anni 70

20/2/2013

Approfittano tutte della bella giornata di sole per andare a fare un po' di shopping nel quadrilatero della moda. Anche se, a dirla tutta, quando si tratta di fare acquisti nemmeno la pioggia può fermarle. Sono Melissa Satta, con un eccentrico Borsalino rosso, Michelle Hunziker e Cristina Parodi. La conduttrice con un pantalone dalle geometrie anni 70 dalle tinte viola è straordinariamente glamour.



La fidanzata di Boateng con un cappottino slacciato blu e un bellissimo cappello color fuoco si è fatta accompagnare dall'autista in centro a Milano per la sua sessione di spese. Bellissima e impeccabile come sempre ha portato a casa una shopping-bag decisamente capiente. Potremmo scoprire cosa contiene monitorando il suo Twitter. L'ex velina solitamente condivide con i suoi follower immagini di doni e acquisti.



Passeggia in Via Montenapoleone l'elegantissima Parodi. Senza un filo di trucco la giornalista punta tutto sul look per il suo giretto in centro. Impeccabile come sempre sfoggia dei pantaloni che si aprono leggermente a zampa abbinati a un paio di sandali color prugna. La biondissima e sempre allegra Michelle Hunziker viene pizzicata da Banner con una felpa in mano. In compagnia del fedelissimo bodyguard Federico si fa un giro tra le boutique del centro con delle comode scarpe da tennis. Un saluto ai fotografi e via... verso nuovi negozi.