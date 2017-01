Monica Bellucci ricomincia a Rio

L'attrice si trasferisce in Brasile con la famiglia

20/2/2013

foto Chi

Au revoir Vecchio Continente, Monica Bellucci trasloca a Rio. Eccola negli scatti di Chi mentre passeggia a Ipanema, la splendida spiaggia della capitale brasiliana con il marito Vincent Cassel e la figlia Léonie. Un lungo e ampio abito, i lunghi capelli sciolti e occhialoni da sole...

"Mi sono innamorata di questo Paese 18 anni fa quando sono volata a Salvador de Bahia", spiega la Bellucci, che ribadisce però la sua "italianità" e dice che tornerà per votare, ma che girare il mondo è ciò che ha fatto da quando era ragazzina. La sua passione "carioca" per fortuna è condivisa anche da Cassel, il marito, che confessa di parlare meglio il portoghese dell'italiano.



Intanto in Francia, da dove la coppia è "emigrata" si parla già di scandalo fuga dalle tasse anche per loro, come per Depardieau. Negli scatti Monica è imperscrutabile, appare in forma perfetta, più bella e affascinante che mai, ma troppo seria e anche Vincent, accanto a lei a torso nudo, non accenna a un sorriso. Forse qualcosa li preoccupa e a Rio la coppia ha cercato un rifugio. Qui, racconta l'attrice, vuole rilassarsi in riva al mare e respirarne tutta l'energia e aggiunge: "Il Brasile è il Paese dove posso vivere la mia libertà".