Martina Colombari fa un mini strip

Prova d'abiti e reggiseno in vista

20/2/2013

foto Olycom

Shopping selvaggio in una boutique milanese con siparietto piccante per Martina Colombari. La bella showgirl prova una serie di abitini estivi sfoggiando il suo fisico in forma e le sue curve perfette e tra un cambio e l'altro ecco spuntare il reggiseno grigio. Poi è la volta delle gambe, un amico l'aiuta ad aggiustare l'orlo e il vestitino si alza fino ai fianchi...

Prima Martina prova un mini dress con stampe colorate, poi uno color panna con piccole figure geometriche, sempre super corto, quindi è la volta del mini abiti animalier grigio e nero e poi ancora uno color arancio e uno nero con il corpetto di pizzo trasparente... L'ex miss Italia sembra essere stata colta da un vero e proprio istinto compulsivo agli acquisti! Un amico l'accompagna e pare darle consigli da personal shopper, aiutandola a sistemare un lembo di uno dei vestiti.



I flash prontissimi immortalano il prezioso momento: spacco di coscia inguinale per la sexy Colombari. Che subito dopo regala loro anche un breve strip, mentre si toglie il vestito partendo dalle spalline, et voilà il reggiseno. Intrigante, provocante e sexy Martina non si scompone. Non ha nulla da nascondere lei, bella com'è. Poi rieccola in leggings e stivali-ciabatta mentre torna a casa con il suo amico. Non sembra aver trovato nulla che la soddisfacesse, niente sacchetti in mano. Queste vip sono proprio capricciose ed esigenti!