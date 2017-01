Marcuzzi, tacchi alti e gambe nude

Alessia cinguetta aspettando la primavera

19/2/2013

foto Instagram

Sandali dal tacco vertiginoso color fucsia, abito dallo spacco da sballo su tessuto fiorato, braccia e spalle scoperte e capelli sciolti. Alessia Marcuzzi ha voglia di primavera e lo mostra sfoggiando qualche abitino primaverile che lascia tanta pelle nuda a partire dalle gambe. Chilometriche e affusolate. Da sex bomb.

E se sul suo profilo social Lapinella cinguetta aspettando la bella stagione, in giro per le strade di Roma con un'amica si dedica allo shopping in vista della primavera. Imbacuccata e con i bikers ai piedi entra in una boutique di scarpe e non resiste alla tentazione dei sandali dal tacco altissimo impreziositi dagli swarowsky davvero glamour.