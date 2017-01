Barbara Guerra tintarella in topless

Scatto "pepato" da Los Angeles

19/2/2013

foto Twitter

Tintarella integrale per Barbara Guerra a Los Angeles. Topless strepitoso e scatto condiviso su Twitter per la showgirl che non perde occasione per sfoggiare le sue curve conturbanti. Lo slip un po' abbassato, il tattoo inguinale in vista e il cellulare in mano pronto per l'autoscatto...

Con Alessandra Sorcinelli, amica e compagna di viaggi e trasgressioni Barbara Guerra ha formato un duo scatenato e molto "pepato", le Blackdashian, con un richiamo inequivocabile alle ben più note sorelle ereditiere Kardashian. E dopo aver "provocato" per le vie di Milano con uno shopping ad alto tasso erotico e un bacio saffico con la Sorcinelli, adesso è la volta di Los Angeles.



Dalla California le due sexy "girls" fanno di tutto per farsi notare e postano ogni giorno scatti bollenti. Ecco la Guerra ancora un topless, coperto solo dalle mani e poi in bikini animalier, a bordo piscina, ammicca, posa sensuale e accende fantasie erotiche. E i followers mostrano di apprezzare.