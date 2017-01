Belen bacio della buonanotte a Stefano

Scatto intimo condiviso via Facebook

19/2/2013

foto style ontheblog

Un bacio a fior di labbra, "Buenas noches!" scrive via social Belen sotto all'ennesimo scatto intimo che la ritrae bocca a bocca con il suo Stefano De Martino. Gli occhi chiusi, sognanti. Il volto di lui è coperto dal ciuffo dei capelli, in primo piano il tattoo sul collo e l'orecchino. Fra meno di due mesi saranno genitori e il loro amore è saldo come non mai.

Ogni occasione è quella giusta per scambiarsi tenerezze, abbracci, sguardi d'intesa, baci. E stare sotto i riflettori. Posano, condividono scatti intimi, si fanno paparazzare ovunque. Una coppia decisamente “social”. Sembra essere passata un'eternità da quando la showgirl argentina sfoggiava la sua farfallina sotto lo spacco inguinale del suo vestito: Sanremo 2012.

In un anno la sua vita è stata stravolta. Prima la rottura con Fabrizio Corona, poi la love story con il ballerino di "Amici", l'annuncio della gravidanza, l'arresto del suo ex, il re dei paparazzi. E a Sanremo 2013 quest'anno niente farfalline. Belen ha altro a cui pensare ora, al suo pancione, al piccolo Santiago, che tra poco nascerà. E a Stefano, il suo compagno, padre del piccolo nascituro, il giovane uomo di cui dice di essere perdutamene innamorata e con il quale ha dato una svolta alla sua vita.