Paris, il toyboy "si rompe" sulla pista da sci

Brutta caduta per River Viiper: i due posano su Twitter con la ferita shock

18/2/2013

foto Twitter

Piccolo incidente sulle piste da sci per River Viiperi, il giovane fidanzato di Paris Hilton. Soccorso immediatamente, il ragazzo ha mostrato quasi in tempo reale su Twitter l'immagine poco gradevole della sua ferita. Intanto la ricca ereditiera ha raccontato di essersi presa un grande spavento: “Dopo aver visto lo squarcio sulla gamba di River stavo quasi per svenire” ha cinguettato. Un compleanno, quello di Paris che si ricorderà per molto tempo.



In vacanza sulla neve, Paris e River se la sono vista brutta. Le dinamiche dell'incidente sono ancora poco chiare, ma il ragazzo ha postato sul suo social l'immagine della ferita al ginocchio. Profonda e sanguinante. Scatto che proprio la Hilton ha commentato dicendo che la visione non è adatta ad uno stomaco debole per quanto è impressionante. Ma il modello si è comportato da vero uomo e al momento della sutura non ha battuto ciglio guadagnandosi così baci e coccole dalla sua premurosa fidanzata.