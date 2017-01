SuperMario e Fanny, ormai una coppia fissa

I due in pizzeria con amici a Milano

18/2/2013

foto Olycom

Quattro gol da quando è al Milan e una fidanzata nuova, che non manca occasione di sfoggiare, sugli spalti e in pizzeria. Mario Balotelli è più in forma che mai e con Fanny Neguesha, la prosperosa e avvenente 22enne belga che da poco più di un mese è al suo fianco, sembra divertirsi molto.

Il capitolo Raffaella Fico e Pia, la loro bambina nata due mesi fa, per lui è ancora "chiuso". Papà Mario insomma non sembra intenzionato ad andare a far visita a sua figlia e tanto meno a riagganciare con la sua ex. Il suo rientro in Italia, che aveva fatto sperare in un riavvicinamento o almeno in un riconoscimento della piccola, ha preso una direzione totalmente diversa.



Balo è tornato per giocare e lo sta facendo benissimo per ora, e per divertirsi e anche questo gli riesce egregiamente. Dopo la partita contro il Parma, vinta 2 a 1 tutti in pizzeria per festeggiare. Fanny c'è, sorridente e attenta a farsi immortalare accanto a SuperMario. Che tutti sappiano che adesso nel suo cuore c'è lei.