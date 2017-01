Topless esplosivo per Miss BumBum

Andressa Urach, ecco le sue curve brasiliane

18/2/2013

foto Instagram

A novembre si è vista soffiare il primo posto di Miss BumBum al concorso più spettacolare e curioso del Brasile. Quello che, per intenderci, premia il lato B più bello. Ma con la medaglia d'argento al collo Andressa Urach non si è scoraggiata e anzi, a distanza di qualche mese, ha “scoperto” curve di altrettanta importanza. Nelle calde acque di Miami si è liberata dall'ingombrante reggiseno e con uno slip mini ha regalato un siparietto davvero hot.



Andressa, bionda tutte curve, si è data da fare, senza troppa fatica, per mettere in luce anche il resto delle sue forme giunoniche. Con un sedere che sembra disegnato con un compasso, ha incantato i bagnanti di Miami con tanta abbondanza. Poi, non contenta, per surriscaldare ancora di più l'atmosfera è rimasta in topless mostrando un décolleté conturbante evidenziato dal segno dell'abbronzatura. Assolutamente disinibita, la bellezza brasiliana ha voltato le spalle ai fotografi per rinfrescare la visione del suo lato B coperto da appena un filo di costume.



Nonostante non abbia portato a casa la vittoria nel concorso di Miss BumBum, la modella con 101 cm di circonferenza del sedere si è guadagnata fama e notorietà grazie a qualche copertina e al suo Instagram, aggiornato con rigore con immagini di tutto rispetto, ma soprattutto ai baci saffici scambiati in barca con la collega terza classificata Camila Vernaglia.