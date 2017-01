Bianca Balti mostra il lato B

Poi si spoglia e resta in lingerie

18/2/2013

foto Olycom

I pantaloni rigati esaltano le curve del lato B, immortalato a sua insaputa dai flash. Lei è la bellissima Bianca Balti premiata con il "Cielo che palle award 2013". Sotto le "righe" però la modella porta lingerie super sexy e le sue forme sono da capogiro.

Intervistata, dopo Sanremo, in occasione della consegna dell'insolito premio "Cielo che palle award 2013" la Balti ha sfoggiato un accostamento quantomeno insolito, pantaloni a righe e maglietta a strisce. Su un corpo come il suo, perfetto e scultoreo anche gli abiti più improbabili però acquistano appeal e diventano fashion.



Quando poi la modella togliei vestiti per posare per H&M e resta in lingerie super sexy non si può che restare a bocca aperta. Le curve della Balti sono da dieci e lode, il suo lato B anche, sia a "righe" sia senza.