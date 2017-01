Su Twitter tutte a gambe all'aria

Nude dalla spiaggia, piscina o bagno

21/2/2013

foto Twitter

Mostrare le gambe o i piedi non importa se solo per metà. La moda dell'autoscatto social alle proprie caviglie o polpacci nudi continua e nonostante non sia ancora estate e non sia ancora il momento di spogliarsi, le vip trovano comunque il modo di farsi vedere. Elena Barolo e Alessandra Sorcinelli da Miami, Jane Alexander dalla vasca da bagno, Elisabetta Canalis dalla piscina californiana, ma non solo.



Gambe stese sul divanetto nella terrazza di un hotel di Miami quelle della Barolo. La ex velina si è regalata una pausa di sole Oltreoceano e cinguetta felice mostrando scorci mozzafiato. Relax a Malibù per la bella Elisabetta Canalis che dopo aver fatto vedere il suo nuovo taglio di capelli, ora cinguetta con le gambe all'aria.

Shooting a luci rosse quello invece di Alessandra Sorcinelli che con l'amica Barbara Guerra se la sta spassando a Miami e dalla piscina dell'hotel autoscatta sulle proprie gambe. Ricordi di una vacanza quelli di Elena Santarelli che mostra i piedi abbronzati ai followers, mentre Jane Alexander il panorama mozzafiato lo twitta dalla vasca da bagno di casa...