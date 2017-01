Alessia Reato golosa e innamorata

La velina bruna in giro per Milano con il fidanzato

18/2/2013

foto LaPresse

Altro che crisi di coppia! Per Alessia Reato love story a gonfie vele. Eccola infatti durante una romantica passeggiata di shopping milanese a braccetto con il fidanzato Massimiliano Dendi. E poi tappa in pasticceria per un'abbuffata di golosi dolcetti.

Le voci di "maretta" tra la velina mora Alessia Reato e il suo compagno, il manager livornese Massimiliano Dendi con cui รจ insieme da circa due anni, sono state subito smentite dagli scatti e dai cinguettii social che Alessia stessa ha prontamente postato su Twitter e dalle foto "rubate" dai paparazzi durante il weekend.



La Reato sembra tutt'altro che in crisi con Dendi. Lei, look sportivo, in tuta verde e gilet di pelliccia passeggia al braccio del suo Dendino, come lo chiama affettuosamente. I due sorridono e poi, tra uno shopping e l'altro si incamminano verso il Sant'Ambroues, dove li attendono il fratello di Alessia e alcuni amici. Qui la velina bruna non riesce a nascondere la sua passione per i dolci e mentre gusta un pasticcino chiude persino gli occhi quasi in estasi. Innamorato e golosa la Reato sembra al settimo cielo.