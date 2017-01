Daniele Interrante, mammo al parco

Spinge l'altalena della figlia e gioca

18/2/2013

foto LaPresse

E' felice e sorridente nei panni di mammo al parco l'ex tronista Daniele Interrante. Spinge sull'altalena la figlia Chloe, avuta da Guendalina Canessa da cui si è separato qualche tempo fa, e chiacchiera con le mamme degli altri bimbi che si ritrovano sulle giostre. Con aria divertita solleva tra le sue braccia la bambina, piumino glamour, scarpette da ginnastica e cappellino colorato in testa, e la riempie di baci. Con loro non c'è l'ex gieffina.

Tra Daniele e Guendalina pare che i rapporti siano tornati molto buoni, tanto che qualcuno parla di ritorno di fiamma. I due sono stati paparazzati insieme e la Canessa aveva dichiarato che la rabbia e la delusione erano passate: “Il tempo per fortuna guarisce tutto. Abbiamo ristabilito un bellissimo rapporto, se vuoi è una forma di amore. Non so come definirla”. Anche lui aveva ammesso senza troppi giri di parole di essere cambiato: “Ammetto di avere trascurato mia moglie e di essermi ulteriormente chiuso in me stesso. Voglio dire che, rispetto al Daniele che Guendalina aveva conosciuto anni fa in Sardegna, io a un certo punto mi sono trasformato”. Chissà...