Da Emma a Debora, tutte mascherate

Le vip ricorrono ai trattamenti di bellezza

17/2/2013

foto Twitter

Rughe, occhiaie, segni della stanchezza, viso sciupato e grigio. Anche le vip devono ricorrere alla maschera di bellezza per darsi un colorito più sano e un viso più luminoso. Ne sono una prova le immagini che le belle postano sui loro profili social in cui si mostrano con cerone bianco sul volto. Ecco Emma Marrone, Debora Salvalaggio, Nicole Minetti, Melita Toniolo ed Elena Santarelli...

“Combattere la vecchiaia con saggezza, no botox” cinguetta la compagna di Bernardo Corrado ben lontana dalle maschere di carnevale. “Quei giorni in cui speri la maschera faccia miracoli” aggiunge la Minetti con il volto impiastrato da un gel di bellezza. “Spaventati? Paura?” domanda ai followers Debora Salvalaggio il giorno prima di San Valentino quando si stava preparando ai festeggiamenti.. E che dire di Emma Marrone che autoscatta orgogliosa dall'hotel di Sanremo in attesa di salire sul palco dell'Ariston? “Io sono pronta. Vado bene?” cinguetta...