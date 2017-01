La Satta cinguetta e cucina per Boa

Tra manicaretti e ricordi con le amiche

17/2/2013

foto Twitter

Qualche giorno fa lo spezzatino, ora Melissa Satta come pranzo domenicale prepara un buon sughetto fresco. E' davvero una donna da sposare la fidanzata di Kevin Prince Boateng. Ora è indaffarata ai fornelli, ma c'è chi posta su Twitter le immagini di una festa d'estate che la ritraggono con le amiche Costanza Caracciolo e Ana Laura Ribas e la schiena nuda di Melissa è da capogiro.

Periodo d'oro per la Satta che tra lavoro e amore procede tutto per il meglio. Le voci che la vorrebbero presto sposa vengono spesso smentite, ma la coppia è davvero molto affiatata e il grande passo non è certo lontano. Lei cinguetta felice e lui risponde, dagli scatti insieme sul divano o a cena, passando per i manicaretti che lei prepara a lui...