Raffaella Fico sta... "na bellezza"

Rieccola a cinguettare su Twitter

16/2/2013

foto LaPresse

Mentre SuperMario debutta a suon di gol nel Milan e sfoggia la sua nuova fidanzata sugli spalti, Raffaella Fico torna a cinguettare su Twitter e appare in splendida forma. "Sto na bellezza", scrive l'ex di Balotelli "in napoletano" poi posta uno scatto sorridente accanto all'uomo che più le è stato vicino negli ultimi mesi, il fratello.

In un altro scatto poi Raffaella mostra le sue chiacchiere fatte a mano, da perfetta mamma e donna di casa, quale sembra essere diventata dopo la nascita di Pia, che ha appena compiuto due mesi. Insomma dopo la bufera, tra accuse, minacce e insulti con la famiglia di Balotelli, la Fico si è messa il cuore in pace e pare aver accettato la sua condizione di mamma single. L'altra sera si è anche concessa una notte di divertimento al Morgana per l'Anti Festival insieme a Nina Moric, Cristina Del Basso e Elena Morali. Sexy e sempre bellissima Raffaella è apparsa in splendida forma.



Mario non tornerà da lei e da Pia, che non ha ancora neppure visto, anche se a “Diva e Donna” il padre naturale Thomas Barwuah, si dice convinto che "solo una famiglia potrebbe guarire suo figlio dalle cose che ha dentro e che gli fanno male". Per ora il calciatore continua sulla sua strada e reagisce “al male che ha dentro” a suo modo: donne, divertimento, qualche trasgressione e tanto calcio, giocato bene, da quando è arrivato al Milan. In quanto alle donne... Sugli spalti la sua ultima bionda fiamma Fanny Neguesha ha seguito in trepidazione la partita l'altra sera, dimostrandogli il suo amore con un cuore fatto con le mani. Pia dovrà ancora aspettare un po', papà Mario ha altre cose per la testa adesso.