Lola Ponce balla con il pancione

Una nuova canzone, un nuovo video... una nuova vita in arrivo

15/2/2013

foto Instagram

Una nuova canzone, un nuovo video, nuovi scatti e la pancia che lievita in attesa della nuova vita che sta per nascere. Lola Ponce posta bellissimi scatti su Instagram per tenere aggiornati i suoi followers sul procedere della sua gravidanza. Tra i tanti bebè vip di questo 2013 ricco di nascite tra un po' farà il suo ingresso anche la piccola "principessa" di Lola.

"Little princess" o "princesita rock" così la Ponce chiama la bimba di cui è in attesa: "Es increíble la emoción que me da esta princesita rock!" scrive sotto ad uno scatto in cui posa con un paio di jeans cortissimi, il pancione nudo in bella vista e un coprisole colorato e svolazzante.



E ancora: "La princess baila con mama! Ahhh que felicidad me da", cinguetta sempre in jeans, stavolta lunghi, canotta nera sexy e pancia in vista mentre balla per il suo nuovo video. “New song.. New video is coming! Nace una NUEVA VIDA...”. Lola è più bella e affascinante che mai, una futura mamma splendente e super sexy.