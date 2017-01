Elisabetta Canalis taglia capelli e scollo

Siparietto sexy dal parrucchiere

15/2/2013

foto Instagram

"Quasi pronta per la serata" cinguetta Elisabetta Canalis in un autoscatto che la ritrae dal parrucchiere per un'aggiustatina ai capelli, canotta con scollo azzardatamente profondo e capezzolo in fuoriuscita.

La bella ex velina sarda emigrata in America continua il suo aggiornamento su Instagram e posta l'ultima cartolina social ai suoi fan. Nuovo taglio in preparazione con i capelli che arrivano alle spalle e siparietto piccante involontario. Dalla canotta molto scollata infatti un capezzolo è in "libera uscita".



Di recente Eli avera postato uno scatto in cui, con molta ironia, comparava il suo décolleté con quello prosperoso di un manichino. Il tema "riflessioni sul seno" sembra continuare con questo scatto involontariamente "piccante"...



Tra i followers c'è trepidazione, cambi in vista per la showgirl, che sta vivendo un momento d'oro dal punto professionale, ma che per ora si dichiara ancora single. Quando una donna si taglia i capelli e cambia look però si dice che ci siano in arrivo novità sentimentali. Aspettiamo i prossimi cinguettii per saperne di più.