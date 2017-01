Cindy Crawford, bellezza intramontabile

Shooting fotografico per l'ex top model americana

15/2/2013

foto LaPresse

Tra qualche giorno Cindy Crawford compirà 47 anni, ma l'ex top model vanta ancora quel fascino e quella bellezza che la resero famosa negli anni Novanta. A Malibu per un servizio fotografico posa con due abiti svolazzanti, che esaltano le forme del suo seno, e con un vestitino corto che, con un colpo di vento, aderisce al suo fisico tanto da evidenziarne le forme. Sposata con Rande Gerber e madre di due figli, la modella resta sempre un'icona sexy.

Ginnastica, yoga e alimentazione corretta le hanno permesso di restare immutata nel tempo. Lei che, nella classifica del 2009 delle 50 persone più sexy degli anni '90, si è piazzata terza ha ancora un corpo da ragazzina. E se la figlia Kaia è pronta per seguire le orme della madre in passerella, Cindy non ha ancora intenzione di andare in pensione. Per questo sulle spiagge di Malibu è alle prese con uno shooting fotografico di tutto rispetto. Abiti casti che riescono comunque a esaltare le sue forme, capelli al vento e sorriso maturo per una bellezza intramontabile.