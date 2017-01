Nina Senicar un lato B da guardare

La modella in lingerie per Roberta

15/2/2013

foto Ufficio stampa

Curve da capogiro e un lato B "storico". Nina Senicar è ancora il volto, ma soprattutto il corpo mozzafiato delle nuove collezioni di intimo e mare del marchio Roberta. Prima di lei Rosa Fumetto, Michelle Hunziker e Natalia Bush e i loro fondoschiena indimenticabili...

Della modella e showgirl serba non si hanno molte notizie da un po', se non fosse per qualche cinguettio ogni tanto su Twitter e qualche apparizione tra i big dello showbiz, come all'ultimo pre-party dei Grammy Awards. Adesso rieccola, in reggiseni imbottiti o a fascia e slip o coulotte a vita bassa, brasiliani e con laccetti a fantasia.



Un corpo statuario, lo sguardo ammiccante di chi sa di essere sexy. Al lato B delle sue testimonial il marchio d'intimo Roberta ha da sempre affidato le sue campagne pubblicitarie colpendo nel segno ogni volta. A sedurre sono stati gli scultorei fondoschiena di Michelle Hunziker, 'corpo' del brand dal 1995 al 2003, poi di un'altra svizzera, Caroline Salvia e ancora Natalia Bush. Dal 2009 è l'ex naufraga a far impazzire i passanti ammiccando sui cartelloni pubblicitari e sulle riviste con il suo corpo perfetto e il suo lato B che pare scolpito. Un capolavoro di femminilità e seduzione.