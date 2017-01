San Valentino tra fiori e cene vip

Come hanno festeggiato Nargi e Seredova

15/2/2013

foto Twitter

Fasci di rose rosse, dediche a distanza e romantiche cenette. Ecco come i nostri vip hanno festeggiato il giorno degli innamorati a partire da Buffon e consorte che hanno optato per un ristorantino, così come Eva Riccobono e Matteo Ceccarini. Fiori per Caterina Balivo e Federica Nargi, distante dal suo Matri. Nicole Minetti, anche se single, su Instagram ha augurato buon San Valentino a tutti e si è tuffata sui dolci. Per festeggiare o consolarsi?



Chissà come sarà profumata la stanza d'albergo a Sanremo di Bar Refaeli che per la ricorrenza ha ricevuto ben cento rose, una più bella dell'altra, con tanto di dedica. Non sono così tante quelle che la Nargi ha avuto in dono dal suo Alessandro, ma è il pensiero quello che conta e su Twitter l'ex velina ha scritto: “@ale_matri anche se lontani riesci sempre a sorprendermi!❤ “. Romantico è stato anche il gesto di Boateng che è stato immortalato sul campo da calcio mentre con le dita formava un cuore dedicato alla sua Melissa Satta. Lei intanto per lavoro ha trascorso il pomeriggio in compagnia di Elena Santarelli. Fiori pure per Carolina Marcialis, moglie di Cassano, e per Marica Pellegrinelli, compagna di Eros Ramazzotti. E' stata una giornata intensa quella che hanno trascorso Simona Ventura e Gian Gerolamo Carraro che prima sono passati dalla gioielleria Damiani e poi hanno trascorso una romantica serata in un noto ristorante milanese.



Un "dolce" pensiero è quello che Federica Fontana ha donato al suo amore Felice Rusconi. Mentre Micol Ronchi e Laura Barriales si sono concesse delle piccole tortine a forma di cuore, Nicole Minetti a cena in un ristorante, anche da single ha festeggiato o si è consolata con un vassoio di dolci siciliani. Aveva bisogno di dolcezza.



Ma il regalo più bello è senza dubbio quello di Carmen Russo e del marito Enzo Paolo Turchi che, proprio nel giorno degli innamorati, sono diventati genitori di Maria.