Miriana: "Giulio è la persona giusta"

La Trevisan e Pago si sono separati nel settembre del 2012

14/2/2013

foto Settimanale Nuovo

Miriana Trevisan apre il suo cuore al Settimanale Nuovo raccontando la fine del matrimonio con il cantante Pago e l'inizio della sua storia d'amore con Giulio Cavalli, attore, regista teatrale e consigliere della Regione Lombardia. Madre del piccolo Nicola, l'ex ragazza di Non è la Rai, è pronta a ripartire... da Milano, dove abita il suo compagno.



Quello di Miriana e Giulio è un amore fresco, nato appena due mesi fa e tenuto inizialmente nascosto per non attirare l'attenzione dei media. “Ero in crisi col mio ex marito da quasi un anno. Abbiamo firmato le carte della separazione davanti all'avvocao solo in settembre, ma era da parecchio tempo che le cose non andavano bene. Solo che prima non ne abbiamo parlato pubblicamente”, racconta candidamente l'ex velina. Innamorata degli ideali di Cavalli, Miriana confessa: “E' bello quando si riescono a condividere i pensieri. Trascorriamo pomeriggi e nottate a chiacchierare. A me piace il suo lavoro e lui trova interessanti le mie idee. Ci compensiamo. Magari lui è un pochino più cinico e io sono più romantica”. Resta il fatto che secondo la Trevisan Giulio è la persona giusta. Intanto di Pago, con cui ha avuto alti e bassi che hanno portato alla rottura racconta: “Eravamo troppo diversi. Non avevamo più niente da dirci. Siamo sempre stati l'uno l'opposto dell'altro”. Intanto i progetti di Miriana si fanno seri e non esclude di trasferirsi a Milano.