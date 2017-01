Fiocco rosa per Carmen Russo

Con parto cesareo è nata Maria

14/2/2013

foto Da video

“È nata Maria! 2 kg 950 grammi! Grande Carmen! Grande Enzo Paolo!”. Con queste parole su Twitter Barbara D'Urso ha annunciato il lieto evento per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. La nascita della bambina era stata programmata con parto cesareo proprio nel giorno di San Valentino all'ospedale Fatebenefratelli di Roma.

“E’ tutto così bello, incredibile e inaspettato che non me ne capacito, non me ne rendo conto. Sembra un sogno” aveva detto prima del lieto evento Carmen. Soltanto pochi giorni fa la coppia ospite di Domenica Live si era esibita in un balletto sui tacchi, nonostante Carmen avesse un bel pancione e fosse prossima al parto. Poi Enzo Paolo aveva preparato un siparietto divertente nei panni di una donna dichiarando di essere a caccia di una tata.