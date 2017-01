Sfilata di décolleté a Sanremo

Luciana Littizzetto esibisce curve mai viste

14/2/2013

foto LaPresse

Décolleté sorprendente per Luciana Littittezzo che, nella seconda serata del Festival di Sanremo, all'ultimo cambio d'abito ha osato con una scollatura a “V” che ha messo in evidenza curve mai viste. Si è difesa bene anche Bar Refaeli che fasciata da un abito blu elettrico e argento ha omaggiato i presenti con forme di tutto rispetto. Non è passato inosservato nemmeno il prosperoso “davanzale” di Maria Nazionale , così come quello di Ilaria D'Amico.



Che Sanremo sia il Festival della canzone è cosa nota a tutti, ma edizione dopo edizione abbiamo scoperto che è molto, ma molto di più. E' spettacolo, eleganza, bellezza e ostentazione. Dalle conduttrici, come la Littizzetto e la Refaeli alle cantanti, alle ospiti, tutte hanno voluto lasciare un segno sul palco dell'Ariston. La simpatica Lucianina ha voluto esibire la sua femminilià indossando, in seconda serata, un abito lungo nero dalla vertigonosa scollatura che non è sfuggita nemmeno all'occhio timido di Fabio Fazio. Seni strizzati da un miracoloso push-up le hanno donato quel tocco di sensualità che non è riuscita a conquistarsi con il tacco 13. Elegante e raffinato anche lo scollo di Bar sia in nero sia in blu. La cantante napoletana, Maria Nazionale con un vestito alla Jessica Rabbit ha sottolineato le sue curve meditteranee. Mentre Eleonora Pedron e Ilaria D'Amico hanno optato per la stessa scollatura, la cantante Chiara ha scelto un pizzo azzurro. Ma il festival non è ancora finito... e le sorprese pure.