Sara Varone sarà mamma a giugno

Un maschietto dal compagno Alessandro

14/2/2013

Sara Varone è incinta. La showgirl, ex di Buona Domenica e protagonista di un calendario a luci rosse per For Men, annuncia attraverso le colonne di Fama, il settimanale di cui è direttore editoriale, di aspettare un bambino per giugno dal suo compagno Alessandro Scotti. “Con il mio compagno vorrei invecchiare; è capitato in un momento perfetto della mia vita ed è l’uomo che ho sempre sperato mi prendesse totalmente”.

Sara, 41 anni, racconta: “Ho scoperto di aspettare Tommaso a ottobre, è stata più che altro la sorpresa di essere rimasta incinta: è un bambino voluto; è successo sei mesi dopo il nostro primo incontro, io e Alessandro lo desideravamo tanto. In passato sono stata fidanzata a lungo, eppure non ho mai cercato di diventare mamma: quando invece conosci la persona giusta non devi dire niente, accade e basta”.



A novembre ha subito un'aggressione per rubarle l'orologio per strada e ha temuto il peggio: “Per me è stata un’esperienza drammatica, ho cercato subito di proteggere la pancia perché il primo trimestre della gravidanza è considerato quello più delicato. In quel momento non pensi a te, ma solo al bambino e infatti sono corsa a fare un'ecografia. Ero distrutta, ma fortunatamente non è successo nulla”. Ora è felice e aspetta di diventare mamma.