Minetti, foto con papà e piadina

Nicole prima si era fatta una maschera

14/2/2013

foto Instagram

Bella, felice, scollata quanto basta. Ecco Nicole Minetti in una foto scattata a Rimini insieme al papà. I due sono a pranzo e stanno mangiando la tipica piadina, la ex consigliera scatta un'immagine e la posta sul suo profilo social. Poche ore prima aveva raccontato il suo viaggio Milano-Bologna ascoltando le canzone di Rihanna. Ma prima della partenza a Milano Nicole aveva cinguettato: “Uno di quei giorni in cui speri la maschera faccia effetto”.

Il risultato dell'impacco di bellezza c'è ed è buono visto che la Minetti sfodera un volto rilassato e sensuale come sempre. Nel primo piano con papà Antonio non sfugge il florido décolleté messo in evidenza da una canottierina molto scollata accompagnata da un gilet di jeans sfrangiato molto hot.