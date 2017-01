Eli, caldi avvinghiamenti a San Valentino

Sotto il sole di Malindi baci a Flavio e "abbracci" al serpente

14/2/2013

foto Twitter

“Buon San Valentino a tutti” scrive Briatore dalla calda Malindi. Mentre l'Italia festeggia al freddo il giorno degli innamorati, l'imprenditore e la sua bella mogliettina si scambiano baci e coccole sotto il caldo sole africano. Ormai di casa in Kenya Flavio ed Elisabetta vivono in costume e pantaloncini corti. E mentre lui sbriga i suoi affari, lei, bellissima, si diverte con il figlio in riva al mare, gioca con un serpente e accarezza una tartaruga.



La famiglia Briatore è tornata in Kenya dove Natan Falco si sente più tranquillo e la Gregoraci torna a indossare sexy costumi che sfoggia con naturalezza in riva al mare tra turisti in vacanza e muscolosi Masai. La coppia non perde occasione per scambiarsi dolci baci tra le acque cristalline e lunghi abbracci che lasciano intendere quanto i due, al loro settimo San Valentino, siano molto uniti. Poi Elisabetta, accompagnata dai suoi uomini, si lascia coinvolgere dalla bellezza degli animali del luogo giocando con un serpente, che appoggia sulle spalle per una foto ricordo e con una tartaruga che si lascia accarezzare la testa.