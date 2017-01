Melissa Satta e Boateng, c'è la Champions in tv

Seratina di coccole sul divano

13/2/2013

foto Twitter

Loro Sanremo non lo hanno visto. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng se ne sono stati abbracciati sul divano a guardare la Champions League, come mostrano su Twitter in uno scatto in bianco e nero. Quando si dice una coppia in sintonia! Interessi comuni e tanto amore, visto che i due non si staccano un minuto.

Il Boa è interessato ai dettagli del gioco naturalmente e quando in campo ci sono le squadre avversarie c'è sempre da imparare. Melissa, splendida in un maglioncino nero si accoccola al suo Kevin, appoggia la testa alla sua spalla e sembra molto interessata alla partita. Una seratina da coppia di innamorati che condivide le stesse passioni: shopping, feste e pallone.



Pochi giorni fa l'ex velina ha compiuto 27 anni e il suo fidanzato le ha "cinguettato" il suo amore in tutte le lingue sul suo profilo social: "Happy Bday to my baby @sattamelissa!!! Ti amo,I Love you,ich liebe dich,je taime,seni seviyorum,te amo". Due autentici piccioncini che sembrano davvero fare sul serio. Poi tutti ad una festa in maschera!