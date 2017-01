Sanremo, le Parodi mostrano le gambe

Coscia in vista per Cristina e Benedetta non cade

13/2/2013

foto Twitter

Abito lungo, uno crema, l'altro nero, ricamati entrambi, entrambi griffati Blumarine. Sorridenti, emozionate, eleganti e con le gambe sensualmente in vista, le sorelle Parodi hanno fatto la loro apparizione sul palco dell'Ariston e hanno regalato un piccolo siparietto sexy, ma anche familiare. Si tenevano strette il vestito scendevano la famigerata scalinata, non sono cadute, eppure hanno messo in mostra le gambe.

La più grande Cristina ha sfoggiato un abito semitrasparente che lasciava intravede la presenza di un body nero e uno stacco di coscia ad alto tasso erotico. La sorella minore Benedetta ha preferito rinunciare alle trasparenze, finendo però per alzare il vestito per non cadere e quindi mostrando le caviglie. Su Twitter hanno cinguettato prima della loro uscita con un look informale, qualche ora dopo Benedetta scriveva: “Evviva non sono caduta?”.