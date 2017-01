San Valentino in lingerie Victoria's Secret

Dal 1977 l'intimo sexy che ha fatto la storia degli innamorati

13/2/2013

foto Victorias Secret

Baby doll, reggiseni in pizzo, autoreggenti, vestagliette trasparenti... Buon sexy San Valentino da Victoria's Secret. Il noto marchio d'intimo celebra la festa degli innamorati dal 1977, 36 anni di lingerie hot e di modelle mozzafiato. Dalle pagine dei cataloghi cartacei a quelli telematici ecco come la maison americana ha segnato l'intima storia di tutti gli amanti...

Merletti, atmosfere da boudoir ottocentesco, piume e lussuria così debutta Victoria's Secret nel 1977, in onore della regina Vittoria. Poi piano piano si torna alla semplicità, a reggiseni e mutandine meno "eccessivi", completini sexy ma non trasgressivi. Gli Angeli di Victoria entrano in scena nel 1998, splendide modelle dai corpi statuari che diventano il simbolo della bellezza e del sex appel in tutto il mondo, da Adriana Lima a Heidi Klum, Naomi Campbell, Laetitia Casta ed Eva Herzigova.



Quasi tutte le donne più belle del mondo sfilano prima o poi per Victoria's Secret. In passerella i cambi generazionali conducono fino alle sensuali e conturbanti bellezze di oggi, da Candice Swanepoel a Erin Heatherton, Alessandra Ambrosio e Lily Aldridge. La storia dell'intimo va avanti...To be continued.