Niente addosso per Kate Upton

In bodypainting per "Sports Illustrated"

13/2/2013

foto Ap/Lapresse

L'anno scorso era stata la cover girl di "Sports Illustrated Swimsuit Issue" e il suo fisico bombastico e tutto curve aveva fatto scintille, quest'anno le hanno riproposto una versione più osé con tanto di body painting ad alto tasso erotico e capezzoli in bella vista. La modella statunitense Kate Upton è più sexy che mai con un paio di slip dipinti e una sorta di collana pitturata a coprirle appena il seno.

La copertina della nota rivista è stata scattata in Antartide e la Upton è spumeggiante in topless coperta da una giacca a vento slacciata al punto giusto. Provocante e sensuale Kate è una delle poche modelle a rivestire per due anni di fila l'importante ruolo di cover girl su "Sports Illustrated S.I.", ma le sue curve ben giustificano la scelta.