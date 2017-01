Guendalina Tavassi sposa in aprile

L'ex gieffina cotta di Umberto D'Aponte

13/2/2013

foto Facebook

Un colpo di fulmine qualche mese prima di Natale e in primavera le nozze. Guendalina Tavassi non solo si è innamorata, ma il 6 aprile si sposerà con Umberto D'Aponte, imprenditore napoletano conosciuto per caso in treno. Ora la ex gieffina scrive su Facebook: “Bomboniere prese! Leopardate e rosse! Umberto e famiglia saranno fieri e orgogliosi! Vestito boooo!!! Aiutatemi sto a diventa' normale per l'esaurimento!”.

Guendalina, già mamma di Gaia nata dall'unione con Remo Nicolini, ha conosciuto Umberto per una casualità. Stava passeggiando nel corridoio di un treno diretto a Napoli quando ha sentito parlare D'Aponte di un uomo con cui lei si vedeva. Si è fermata, ha chiesto spiegazione e i due hanno cominciato a chiacchierare. Aveva appena litigato con quell'uomo, aveva appena perso il treno precedente, ma all'improvviso il destino le è andato incontro e ha trovato l'uomo della sua vita. Dallo scorso novembre la Tavassi e D'Aponte fanno coppia fissa e ora si sposeranno.