Kate in bikini... è polemica internazionale

"Chi" pubblica le foto della vacanza ai Caraibi e la casa reale si dice "molto contrariata"

13/2/2013

foto

E' di nuovo bufera per Kate Middleton. Al centro della polemica internazionale ci sono questa volta le nuove foto pubblicate da "Chi" della duchessa di Cambridge in bikini. La casa reale inglese si è detta "molto contrariata", per quella che definito una "chiara violazione della privacy".

Un portavoce di St. James Palace sottolineando "disapprovazione" per la decisione di pubblicare le foto di Kate e William in vacanza, ha spiegato che si tratta di immagini scattate "a distanza" mentre la duchessa e il marito, il principe William, si trovavano in un momento privato sull'isola caraibica di Mustique.



La piccola isola di Mustique è nota per essere una destinazione di lusso, con un centinaio di ville, per le quali gli ospiti arrivano a pagare fino a 40 mila dollari per una settimana di soggiorno. Un luogo dove si può "godere di un momento di relax in eleganza, lontano dallo stress del mondo esterno".



Lo scorso anno la rivista francese "Closer" e poi lo stesso "Chi" avevano pubblicato foto di Kate in topless durante una vacanza con William in Francia. La coppia reale aveva poi ottenuto un'ingiunzione da un tribunale francese, che impediva a "Closer" la pubblicazione di altre foto scattate durante il soggiorno della coppia in una villa private in Provenza. Alla pubblicazione era stato inoltre chiesto di consegnare entro 24 ore tutte le copie delle fotografie impedendone la vendita ad altre pubblicazioni in Paesi dove non erano ancora comparse.



Signorini si difende: "Nessuna violazione della privacy"

Il direttore di "Chi", Alfonso Signorini, ritiene "esagerata" la reazione dei media e della casa reale inglese di fronte alla pubblicazione delle foto in bikini di Kate Middleton. "Dove sta lo scandalo? - si chiede -, Non si può parlare di violazione della privacy quando si pubblicano foto di personaggi pubblici in un luogo pubblico, all'aperto, come nel caso di una spiaggia, frequentata anche da altri bagnanti".