Rihanna e Chris Brown litigano di nuovo

Ai Grammy sembravano innamorati, poi litigano a cena

12/2/2013

foto LaPresse

Sembrava di nuovo amore e invece... Tra Rihanna e Chris Brown, dopo un breve intervallo di sereno, sono tornate le nuvole. Ai Grammy i due sono apparsi innamorati e felici, la cantante ha persino sfoggiato una fede di diamanti all'anulare. Poi però ad un party post-Grammy tra RiRi e Brown sarebbe scoppiata una lite...

Ci risiamo insomma. Chi si era fatto l'illusione di archiviare il passato burrascoso di questa coppia tormentata si deve ricredere. Quattro anni fa Rihanna finiva in ospedale per le botte ricevute da Chris Brown e guarda caso tutto avveniva proprio in occasione del pre-party dei Grammy. Da allora sono avvenute molte cose: il carcere per lui, depressione, tristezza e una vita sregolata per lei.



Fino a qualche giorno fa, quando in tribunale a Los Angeles, dove Chris Brown è apparso per rispondere proprio per l'aggressione ai danni di Rihanna in quel maledetto febbraio 2009, lei, seduta nei banchi del pubblico ha cominciato a lanciargli baci, per far capire a tutti che lei, quell'uomo così violento, lo ha del tutto perdonato. Alla cerimonia dei Grammy Awards poi la sexy regina del pop ha dato la prova definitiva del suo ritrovato feeling con l'ex fidanzato. L'incanto si è rotto però subito dopo. A cena al party post-Grammy alcuni testimoni raccontano di come tra i due sia scoppiata una violente lite. Gli scatti li ritraggono a fine serata, sulla Lamborghini di lui, imbronciati, seri, arrabbiati... Si ricomincia?