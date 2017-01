Belen, autoscatti e labbra in vista

La showgirl più affascinante che mai

12/2/2013

foto Facebook

Un autoscatto in un momento di relax, poco trucco, labbra in evidenza con rossetto, il volto addolcito dalla gravidanza. Poi un altro nello specchietto retrovisore dell'auto. Belen è bellissima e da quando è in dolce attesa persino di più. Le sue labbra, più sensuali e provocanti che mai, però, hanno suscitato tanti commenti tra i fan. Il suo entourage rassicura tutti: "Le labbra sono quelle di sempre".

"What happened to you lips?" scrive tuttavia un ammiratore e un altro: "Bella, ma le labbra originali erano meglio". Il suo staff spegne ogni polemica e sottolinea che non c'è stato nessun ritocco. Sarà l'effetto del rossetto oppure della gravidanza. Quel che è certo è che la showgirl argentina è ancora più affascinante da quando si trova in quello “stato di grazia” che vivono tutte le donne in attesa di un bebè. Che è sempre più vicino. La data presunta del parto è prevista intorno al 20 aprile.



Due mesi appena e Belen e Stefano De Martino saranno genitori. Intanto la showgirl si toglie le sue voglie e va a pranzo con le amiche postando uno scatto dal ristorante. Eccola davanti ad una tavola imbandita con l'ormai inseparabile Simone Annichiarico, con cui a Italia's Got Talent il successo di pubblico è alle stelle. Poi un ultimo scatto in auto, nel traffico romano con la pioggia sul parabrezza. “Bloccata nel traffico di Roma.... Ancora 600 metri e arrivo a casa, aiutoooo!!!!! Buenas noches a todos!!!! scrive la showgirl che si auto-immortala con il cellulare attraverso lo specchietto retrovisore. Labbra sempre in evidenza.