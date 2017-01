Nina Moric si avvinghia al suo Matteo

I due piccioncini sorpresi dall'obiettivo di Tgcom24 in stazione a Milano

12/2/2013

foto Tgcom24

Coccole e carezze per Nina Moric e il fidanzato Matteo Bobbi, immortalati dall'obiettivo di Tgcom24 mentre si abbracciano all'uscita della stazione Centrale di Milano. Spolverino rosa e occhialoni da sole per la showgirl, che si avvinghia sorridente al suo Matteo e non lo lascia un attimo. Una passione travolgente e senza freni, tanto che i due sono andati a vivere insieme dopo poche settimane di frequentazione.

La Moric sembra quindi aver finalmente trovato il suo principe azzurro nel giovane pilota di automobilismo. Un amore a tutta velocità che ha travolto la bella Nina e le ha fatto fare in fretta e furia le valigie. Dopo appena due mesi, infatti, i due sono andati a vivere insieme e da allora non si sono separati un momento.



Una passione intensa che sbarca anche su Twitter, dove Nina riempie il suo Matteo di attenzioni, dedicandogli pensieri romantici: "notte amore mio ho finito ora di lavorare.... Nn vedo l'ora di vederti domani... 8 20 di mattina.. Ti amo respiro mio.solo tua!". Ma anche Bobbi non perde occasione per dichiararsi e cinguetta: "Nina ti amo da morire!"