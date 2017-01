Cecilia Capriotti, vista dall'alto sul décolleté

La showgirl è in cerca di un'ubriacatura d'amore

12/2/2013

foto Twitter

Sexy, provocante e ironica. Cecilia Capriotti offre su Twitter il meglio di sé. Scorci dall'alto sull'esplosivo décolleté con bottiglie di liquori sullo sfondo: "Mi voglio ubriacare d'amore" cinguetta da Montecarlo. Poi in lingerie e tacchi a spillo, parte dello shooting di preparazione per la locandina della sua commedia teatrale, che intanto è pronta...

"Uomini sull'orlo di una crisi di nervi" scrive la Capriotti svelando il titolo della commedia e la locandina, un fotomontaggio in cui Cecilia, bomba sexy in autoreggenti, reggiseno e vestaglietta trasparente posa idealmente in mezzo a quattro uomini in un grosso lettone. Una sovrapposizione di immagini con effetto assicurato.



E in crisi, non di nervi certo, la bella ex aspirante Miss Italia mette chiunque la guardi. Con le sue curve conturbanti, le forme generose, lo sguardo malizioso di chi sa come sedurre, Cecilia è una vera bomba sexy.. Attualmente single, dopo la fine della sua love story con Philipp Plein, ex di Aida Yespica, la sensuale showgirl sembra intenzionata a fare il pieno d'amore, ubriacarsi insomma, come cinguetta su Twitter. Chi non vorrebbe prendersi una sbronza con lei?