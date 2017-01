Raffaella scaccia il freddo con un topless bollente

Scatti audaci per l'esclusa di Miss Italia, in posa per FHM

12/2/2013

foto FHM

Raffaella Modugno scioglie la neve e scaccia l'inverno con un topless ad altissimo tasso erotico. In posa per l'edizione spagnola di "FHM", l'esclusa di Miss Italia 2011, regala scatti bollenti e seduce strizzata in costumi da bagno che esaltano il suo generoso d├ęcollete. Curve perfette e pancia piatta per la sex-bomb nostrana, che si rilassa a bordo piscina e tra le palme: una provocatrice nata, che sa come accendere le fantasia degli uomini.

Dopo aver salutato il nuovo anno con un calendario "hot", Raffa torna spogliarsi per "FHM" Spagna, con un servizio fotografico sensuale e provocante. L'esclusa di Miss Italia seduce gli spagnoli a suon di topless maliziosi e magliette bagnate che lasciano intravedere il prosperoso d├ęcollete.



In micro-bikini e shorts, strizzata in costumi provocanti o al naturale, la Modugno sa come far perdere la testa agli uomini. Distesa sotto il solleone, la bellezza nostrana scaccia il freddo dell'inverno e confeziona un servizio fotografico "muy caliente".