Ruby "Rubacuori" a letto beve vino

Scatti intimi da Twitter

11/2/2013

foto Olycom

Karima El Mahroug, in arte Ruby Rubacuori, apre il suo diario intimo su Twitter e posta scatti di vita privata. Eccola a letto con un bicchiere di vino in mano, poi mentre bacia il fidanzato Luca Risso e ancora in compagnia di alcune amiche durante una serata divertente.

Dopo gli impegni giudiziari a Milano la giovane marocchina mostra di non essere per nulla preoccupata per lo sviluppo del processo per prostituzione minorile che la vede tra i testimoni più importanti.



La sua vita negli ultimi due anni è molto cambiata e Ruby sembra un'altra persona. Adesso ha una figlia Sofia Aida, avuta dal compagno Luca Risso e ha messo la testa a posto. Almeno così pare. Niente eccessi e trasgressioni, solo un po' di divertimento ogni tanto e un bel bicchiere di vino.