Claudia Galanti sexy e ... al bacio

Shopping milanese con sfoggio di lato B e di labbra attaccate

11/2/2013

foto Olycom

Shopping al bacio per una sexy Claudia Galanti. Mano nella mano con il suo Arnaud Mimran la bella showgirl si dedica agli acquisti e, in una boutique, prova un paio di jeans sfoggiando un lato B perfetto. Poi via di nuovo incollata al compagno, labbra comprese...

Sembrano proprio una coppia di innamorati al primo incontro e non perdono occasione per attaccarsi e baciarsi. Per le vie di Milano per una passeggiata in famiglia, con i due figli di lui, la Galanti e Arnaud si mostrano più uniti che mai.



Lei, bellissima, prima con una pelliccia bianca sui jeans attillati, poi con un giubbotto di pelle nera, sfoggia le sue curve mozzafiato su tacchi vertiginosi, lui in scarpe da ginnastica e look molto casual non sembra preoccuparsi molto dell'attenzione che la sua sexy compagna attira su di sé. In un negozio poi la Galanti prova un nuovo paio di jeans e nel verificare che "cadano" bene eccola sporgersi all'indietro sfoggiando il suo lato migliore, un fondoschiena da copertina.