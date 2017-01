Nicole Minetti, look sexy per una notte hot

Poi però l'ex consigliera finisce a letto... malata

11/2/2013

foto Instagram

"Life is beautiful" cinguetta Nicole Minetti inguainata in un mini abito fucsia dallo scollo azzardato sull'esplosivo décolleté. La vita è meravigliosa e l'ex consigliere regionale se la gode. Eccola pronta per una serata all'insegna del divertimento: "girlsnightout" scrive, sorridente e provocante.

Il mini dress sottolinea le sue conturbanti curve e Nicole le mette ancor più in evidenza posando ammiccante, quasi un invito a seguirla, chissà dove, chissà con chi. Ma la foto successiva rivela un epilogo inaspettato.



La Minetti è a letto, le coperte tirate su fino al mento: "#rome #hotelroom #sick #feelingbad #sleepy #goodnight" scrive la bella Nicole. Che abbia esagerato un po' in una notte all'insegna degli eccessi?