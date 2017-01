Carmen Russo, cercasi disperatamente una tata

10:13 - A San Valentino nascerà la loro bimba e Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono emozionati. A Domenica Live, ospiti di Barbara D'Urso, hanno mostrato il corredino e la cameretta per la loro primogenita, intanto si sono portati avanti cercando una tata che darà loro una mano. E così Enzo Paolo si è presentato in studio con i panni di una donna per impersonare la babysitter che si metterà all'opera. I due scherzano in attesa delle notti insonni...

La Russo, 53 anni, partorirà con un parto cesareo nel giorno degli innamorati e Turchi, 63 anni, sarà lì in trepidante attesa della sua bambina. “Sono molto emozionata: ho un po' di ansia e un po' di timore, e tanta felicità. E’ così bello, così inaspettato che non me ne capacito e non me ne rendo conto. Sembra un sogno” ha detto Carmen alla D'Urso.