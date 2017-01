Lagerback, Cicogna e quelle sportive sulla neve

le altre cinguettano dal tappeto di casa

11/2/2013

foto Instagram

Dopo le vacanze al mare di Miami o sulla spiaggia paradisiaca delle Maldive intente a correre sul bagnasciuga mostrando le loro curve, ora per le vip è tempo di sport invernali prima di aprire le porte alla primavera. Filippa Lagerback si dedica allo sci in Valle D'Aosta, Fiammetta Cicogna allo snowboard, Federica Panicucci imbacuccata nella neve osserva marito e figli sciare, mentre chi è rimasto in città si allena a più non posso...

Elena Santarelli in canottiera e leggings si scatena sul tapis roulant, Costanza Caracciolo preferisce una lunga seduta in palestra, Marica Pellegrinelli è alle prese con la cyclette mentre Caterina Balivo si sdraia sul tappeto di casa e intenta a far ginnastica cinguetta: “Sono una coscia di pollo”.



La Lagerback e la Cicogna invece non temono il freddo e si muovono scaltre sulla neve. Federica Panicucci osserva marito e figli e chissà che poi non decida di mettere anche lei gli sci ai piedi. E per chi vuole stare all'aria aperta e fare movimento anche in città, ecco il suggerimento della Santarelli che scivola in un parco giochi milanese.