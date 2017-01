Guerra e Sorcinelli scatenate a Los Angeles

Le Blackdashian in pose hot e sexy

11/2/2013

Scatenate nelle pose e nei cinguettii, le Blackdashian sono davvero senza freni. Barbara Guerra e Alessandra Sporcinelli, coppia da scandalo grazie a siparietti osé a shopping a luci rosse e show lesbo, sul loro profilo Twitter regalano sempre immagini bollenti accompagnate da didascalie altrettanto infuocate. Il loro duo è stato ribattezzato Blackdashian in onore delle più famose sorelle da reality Kardashian.

Sono volate a Los Angeles e della loro vacanza americana postano un ricco album tutto molto pepato. Dalle pose in minidress fucsia con lato B in evidenza ai décolleté ben in vista passando per completini intimi imperdibili e sguardi ammiccanti.

Sono andate al concerto di Chris Brown e E a chi le vorrebbe come prossime fiamme di Mario Balotelli replicano: “A noi piacciono i veri black made in Usa. Con quell'accento bresciano non si può sentì!!Meglio un bel romano!”.